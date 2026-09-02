Mit Joe Scally (23), Florian Neuhaus (29) und Tomas Cvancara (26) befinden sich drei Großverdiener im Kader von Borussia Mönchengladbach, die Sportchef Rouven Schröder in diesem Sommer gerne von der Gehaltsliste gestrichen hätte.

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Zumindest bei Stürmer Cvancara gibt es jetzt eine Lösung. Nach Informationen von ‚Sky‘ verleiht Gladbach den Tschechen in sein Heimatland, es soll zum Erstligisten FC Hradec Kralove gehen. Der Deal gehe ohne Kaufoption über die Bühne, für den morgigen Donnerstag sei der Medizincheck angesetzt. Das Transferfenster in Tschechien schließt am 8. September.

Cvancaras Vertrag am Niederrhein läuft bis 2028. Die Borussia hatten den Torjäger vor drei Jahren für über zehn Millionen Euro von Sparta Prag geholt. In der vergangenen Saison war Cvancara schon nicht mehr gefragt, lief leihweise für Antalyaspor und Celtic Glasgow auf.