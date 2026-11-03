Federico Dimarco wird wohl mindestens eine weitere Saison bei Inter Mailand bleiben. Nach Informationen von Gianluca Di Marzio hat der italienische Meister eine Option gezogen, durch die sich der auslaufende Vertrag des 28-jährigen Italieners bis 2028 verlängert.

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Bereits in den kommenden Tagen soll außerdem ein Treffen mit Dimarcos Beratern stattfinden, um eine Vertragsverlängerung über 2028 hinaus sowie die finanziellen Details zu besprechen. Verein und Spieler sind beide gewillt, langfristig zusammen zu arbeiten.