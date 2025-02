FCK vor Breithaupt-Leihe

Der 1. FC Kaiserslautern legt im Aufstiegskampf der zweiten Liga noch einmal nach. Wie der ‚kicker‘ berichtet, stehen die Roten Teufel vor einer Leihe von Tim Breithaupt vom FC Augsburg. Der 22-Jährige soll bis zum Saisonende in der Pfalz Spielpraxis sammeln.

In Augsburg kommt das einst hoch gehandelte Talent nicht so recht zum Zug. In der laufenden Saison stand der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler lediglich dreimal für die Profis der Fuggerstädter auf dem Feld. Der Vertrag des Sechsers beim FCA läuft noch bis 2028.