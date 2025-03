FC Bayern: Bittere Diagnose bei Pavlovic

Aleksandar Pavlovic wird dem FC Bayern offenbar noch länger fehlen als gedacht. Das teilte der FCB-Sportvorstand Max Eberl im Anschluss an den Sieg in der Champions League gegen Bayer Leverkusen (2:0) in der Mixed Zone mit: „Er hat ein Pfeiffersches Drüsenfieber, das dauert halt.“ Bereits seit Ende Februar fällt Pavlovic aus, Trainer Vincent Kompany sprach bisher von einem „hartnäckigen Infekt“.

Wie lange der 20-Jährige noch passen muss, ist schwer vorherzusagen. Sicher fehlen wird der viermalige deutsche Nationalspieler allerdings auch in der kommenden Länderspielpause im Nations League-Viertelfinale gegen Italien am 20. und 23. März. Beim den Bayern wird Pavlovic aktuell meist von Leon Goretzka vertreten, der sich wieder ins Team gekämpft hat. Die Kaderbekanntgabe für die Nationalmannschaft erfolgt am morgigen Donnerstag.