United: Neuer Vertrag für Shaw?

Verteidiger Luke Shaw von Manchester United könnte seinen noch bis 2023 laufenden Kontrakt offenbar vorzeitig ausdehnen. Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, sei der Verein dazu bereit, dem 25-jährigen Linksverteidiger in einem neuen Vertrag neue Konditionen anzubieten, welche ihn enger an die Großverdiener im Kader heranbringen. Shaw werde als ein integraler Bestandteil des zukünftigen Teams von Trainer Ole Gunnar Solskjaer gesehen.

Der englische Nationalspieler spielt bereits seit 2014 im Old Trafford. Zuvor war Shaw für den Premier League-Konkurrenten FC Southampton aufgelaufen. Aktuell ist der Linksfuß unangefochtener Stammspieler bei den Red Devils, nachdem ihn in den Vorjahren oftmals Verletzungen ausgebremst hatten. Wettbewerbsübergreifend stehen in dieser Saison 35 Einsätze auf der Habenseite.