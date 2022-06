Werder: Türkei-Angebot für Zetterer

Michael Zetterer weckt Interesse in der türkischen Süper Lig. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ steht der Torhüter von Werder Bremen bei Hatayspor „ganz oben auf der Liste“. Der türkische Erstligist wolle Zetterer als neue Nummer eins verpflichten und zeitnah ein Angebot einreichen. Alternativ habe Hatayspor Yvon Mvogo (27, RB Leipzig) im Blick.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zetterer besitzt in Bremen einen gültigen Vertrag, es wäre also eine Ablöse fällig. Der Bundesliga-Aufsteiger will den 26-Jährigen eigentlich als Nummer zwei hinter Jiri Pavlenka (30) halten. Laut ‚DeichStube‘ ist Zetterer „für alles offen“.