BVB-Verlängerung oder Wechsel: Dahouds klare Tendenz

In Kürze wird Borussia Dortmund in die Vertragsgespräche mit Mahmoud Dahoud einsteigen. Der 2022 auslaufende Vertrag mit dem Mittelfeldspieler, der noch in den EM-Kader nachrücken könnte, soll verlängert werden. Das ließ Michael Zorc in den vergangenen Wochen durchscheinen.

Und auch Dahoud sieht seine Zukunft offenbar in Dortmund. Für den 25-jährigen Edeltechniker sei der BVB die erste Wahl, berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘ mit Verweis auf eigene Informationen.

Die Zeit drängt

Klar ist: Bei Dahoud muss in den kommenden Wochen etwas passieren, denn andernfalls besteht im Sommer letztmalig die Gelegenheit, noch eine angemessene Ablöse zu kassieren.

Manchester City, der FC Chelsea, der FC Everton und Tottenham Hotspur befassen sich seit einiger Zeit mit Dahoud. Sein Stammplatz und die übergeordnete Rolle im BVB-Mittelfeld haben das Pendel des Spielers aber allem Anschein nach in Richtung Schwarz-Gelb ausschlagen lassen.