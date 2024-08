Zum Füllkrug-Preis: BVB will Beier

Borussia Dortmund bemüht sich angesichts des anstehenden Verkaufs von Niclas Füllkrug um Ersatz. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist dabei Maximilian Beier das Objekt der Begierde.

Der deutsche Nationalspieler steht noch bis 2027 bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag. Seine Ausstiegsklausel über 30 Millionen Euro ist abgelaufen. Als Ablöse bringt die ‚Bild‘ 25 bis 30 Millionen ins Spiel.

Für eine Summe in diesem Bereich verkauft Dortmund Füllkrug an West Ham United. Mit Beier käme ein flexibler einsetzbarer Stürmer. Auch zahlreiche Premier League-Klubs werben aber um den 1,85 Meter-Mann, der in der vergangenen Bundesliga-Saison 16 Mal traf.