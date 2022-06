Bayern dachte über Wirtz-Angebot nach

Der FC Bayern und Florian Wirtz wurden in den vergangenen Monaten immer wieder mal in Verbindung gebracht. Ein konkreter Versuch des Rekordmeisters, den hochtalentierten Offensivspieler aus seinem Vertrag bei Bayer Leverkusen herauszukaufen, gab es allerdings nicht – zuletzt fanden diesbezüglich jedoch Überlegungen an der Säbener Straße statt.

Nach Informationen der ‚Bild‘ überlegten die Bayern, sich die Situation um den verletzten Wirtz zunutze zu machen. Es wurde dem Bericht zufolge darüber diskutiert, ob man aus der langwierigen Kreuzbandverletzung Kapital schlagen könne und das 19-jährige Juwel günstig nach München locken kann.

Interesse bleibt bestehen

Letztlich entschieden sich die Offiziellen der Bayern dagegen. Dem Aufsichtsrat sei das Risiko zu hoch gewesen, einen derartig kostspieligen Transfer zu tätigen, ohne Sicherheit darüber zu haben, wann Wirtz wieder vollständig leistungsfähig sein wird.

Allen Gerüchten um einen Wechsel nahm Leverkusen mit der Verlängerung bis 2027 nun den Wind aus den Segel. Das soll dem Interesse des FCB allerdings keinen Abbruch tun. Vielmehr sollen die Bemühungen um die Unterschrift des Toptalents nur vertragt worden sein.