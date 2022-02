Frankfurt plant für den Sommer: Kommt Buta aus Antwerpen?

Eintracht Frankfurt schielt auf der Suche nach Verstärkung in Richtung Belgien. Wie ‚Sport1‘ berichtet, steht Aurélio Buta von Royal Antwerpen auf der Liste der Adler. Dem Bericht zufolge spielt der 24-Jährige eine Rolle in den Transferplanungen der SGE und könnte im Sommer den Weg in die Bundesliga einschlagen.

Bei der Eintracht könnte Buta eine aufkommende Kaderlücke auf der Rechtsverteidiger-Position schließen. Der Vertrag von Danny da Costa endet nach der laufenden Spielzeit. Hinter der Zukunft von Erik Durm und Almamy Touré stehen ebenfalls Fragezeichen, obwohl beide Spieler noch bis 2023 an den Klub gebunden sind.

Buta darf im Sommer ablösefrei den Verein wechseln, sein Vertrag in Antwerpen läuft aus. Ein genaues Bild von seinen Qualitäten konnten sich die Offiziellen aus Frankfurt im laufenden Europa League-Wettbewerb machen. Im September spielte Buta über die vollen 90 Minuten gegen Frankfurt (0:1).