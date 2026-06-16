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Offiziell Süper Lig

Gala verkauft Zaniolo

von Julian Jasch
Nicolò Zaniolo für Udinese im Einsatz @Maxppp

Nicolò Zaniolo (26) bleibt in seiner italienischen Heimat. Udinese Calcio vermeldet die Festverpflichtung des Angreifers offiziell. Beim Serie A-Vertreter unterschreibt der Nationalspieler (19 Länderspiele) bis 2029.

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Zaniolo verbrachte schon die abgelaufene Spielzeit in Udine. Mit zwölf Torbeteiligungen (sechs Tore, sechs Vorlagen) empfahl er sich für eine Weiterführung der Zusammenarbeit. Nach Aktivierung der Kaufoption kassiert Galatasaray fünf Millionen Euro Ablöse, zudem sichern sich die Türken eine 50-prozentige Weiterverkaufsklausel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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