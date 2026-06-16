Süper Lig
Gala verkauft Zaniolo
@Maxppp
Nicolò Zaniolo (26) bleibt in seiner italienischen Heimat. Udinese Calcio vermeldet die Festverpflichtung des Angreifers offiziell. Beim Serie A-Vertreter unterschreibt der Nationalspieler (19 Länderspiele) bis 2029.
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✍️ ZANIOLO 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣— Udinese Calcio (@Udinese_1896) June 15, 2026
Nicolò è bianconero a titolo definitivo 🤍🖤 pic.twitter.com/r9ynYlTu0m
Zaniolo verbrachte schon die abgelaufene Spielzeit in Udine. Mit zwölf Torbeteiligungen (sechs Tore, sechs Vorlagen) empfahl er sich für eine Weiterführung der Zusammenarbeit. Nach Aktivierung der Kaufoption kassiert Galatasaray fünf Millionen Euro Ablöse, zudem sichern sich die Türken eine 50-prozentige Weiterverkaufsklausel.
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