Lewandowski lässt Zukunft offen

Die sportliche Zukunft von Robert Lewandowski ist weiterhin ungeklärt. Im Podcast ‚Rymanowksi Live‘ erklärte der 37-Jährige, dass er noch nicht wisse, wo er in der kommenden Saison auflaufen wird, wenn sein Vertrag beim FC Barcelona ausläuft. „Aktuell liegt mir noch gar nichts vor und ich verspüre auch keinen Druck, mich jetzt entscheiden zu müssen. Ich muss es fühlen und bis jetzt habe ich in dieser Hinsicht noch nichts gespürt“, gab der Pole zu.

Lewandowski war im Sommer 2022 vom FC Bayern München zu den Katalanen gewechselt und erzielte seitdem 109 Tore in 165 Pflichtspielen für die Blaugrana. Zuletzt saß der 163-fache Nationalspieler jedoch immer häufiger auf der Bank und musste sich seine Einsatzminuten vermehrt mit Ferran Torres (25) teilen.