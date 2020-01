Zlatan Ibrahimovic sorgt für große Freude und neue Hoffnung beim AC Mailand. Doch nicht alle profitieren von der Ankunft des Ausnahmestürmers. Suso beispielsweise musste seinen Platz in der Startelf am Wochenende für den Schweden räumen und saß 90 Minuten auf der Bank.

Nach Informationen der ‚as‘ will Suso die Rossoneri kurzfristig verlassen und sein neuer Berater ist mit der Suche nach dem passenden Abnehmer beauftragt. Neben einigen Angeboten aus der Primera División soll auch RB Leipzig Interesse bekunden. Der Bundesliga-Tabellenführer hat laut der ‚as‘ sogar schon ein Angebot für den Spanier abgegeben.

FT-Meinung: Mit 26 Jahren passt Suso nicht unbedingt in das klassische Beuteschema von RB Leipzig. Dass direkt von einem Angebot der Sachsen berichtet wird, verwundert daher etwas. Die nächsten Tage werden zeigen, wie nah Leipzig wirklich dran ist am feinen Techniker.