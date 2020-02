Borussia Dortmund hat offenbar ein Auge auf Emmanuel Dennis vom FC Brügge geworfen. Wie die belgische Tageszeitung ‚Het Laatste Nieuws‘ berichtet, wurde der polyvalente Angreifer in den vergangenen Monaten mehrfach vor Ort von BVB-Scouts unter die Lupe genommen – zuletzt beim Pokal-Halbfinale gegen Zulte Waregem am vergangenen Mittwoch (2:1).

Das Interesse der Schwarz-Gelben ist auch dem Spieler selbst nicht verborgen geblieben. Wie ‚HLN‘ weiter berichtet, traf Dennis im Winterurlaub in Dubai Jadon Sancho. Der 19-jährige BVB-Star soll sich mit dessen möglichen Nachfolge-Kandidaten über das Interesse aus Dortmund ausgetauscht haben. Neben den Schwarz-Gelben beschäftigt sich auch Borussia Mönchengladbach mit dem Youngster. Wie FT kurz vor Weihnachten exklusiv berichtete, haben die Fohlen sogar bereits Kontakt aufgenommen.

Doppelpack gegen Real

Der 22-jährige Nigerianer kommt beim unangefochtenen Tabellenführer der Jupiler Pro League in der offensiven Dreierkette in regelmäßigem Wechsel auf allen Positionen zum Einsatz. Auf sich aufmerksam gemacht hat er aber vor allem in der Champions League, als er gegen Real Madrid (2:2) im Bernabéu per Doppelpack zum zwischenzeitlichen 2:0 traf.

Solche Leistungen will sich Brügge im kommenden Sommer vergolden lassen. Demnach lehnen die Belgier den Abschied des zweifachen Nationalspielers nicht ab, peilen aber einen neuen Transferrekord an. Sprich: Gesprächsbereitschaft signalisiert der 15-fache belgische Meister erst ab 25 Millionen Euro.

FT-Meinung: Wenn Sancho im kommenden Sommer die Koffer packt, wird der BVB mutmaßlich in englischen Millionen schwimmen. Die geforderte Ablöse würde demnach einer Dennis-Verpflichtung nicht im Wege stehen. Fraglich bleibt jedoch, ob der Angreifer Sancho ersetzen könnte. Ein klassischer Flügelspieler ist der Nigerianer zumindest nicht.

Zudem soll sich vor allem Lucien Favre für Dennis aussprechen und ihn seit dem Aufeinandertreffen im vergangenen Jahr in der Champions League-Gruppenphase auf dem Zettel haben. Ob der Schweizer Cheftrainer aber überhaupt noch in die Kaderplanung für die kommende Saison mit eingebunden sein wird, ist dieser Tage fraglicher denn je.