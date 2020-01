Trägt CR7 bald Lederhosen?

Cristiano Ronaldo ist bekanntlich ein Mann für Rekorde. Und wie ‚Don Balon‘ heute berichtet, nimmt CR7 den nächsten schon bald in Angriff. Demnach soll sich der portugiesische Ausnahmekönner dazu entschlossen haben, im Sommer die Zelte in Turin abzubrechen und sich dem deutschen Rekordmeister Bayern München anzuschließen. Laut dem Bericht soll er sich dort den Meistertitel sichern, der ihm in seiner ruhmreichen Sammlung noch fehlt. Mit dem Gewinn der Bundesliga hätte Ronaldo in den vier größten europäischen Ligen jeweils mindestens ein Mal die Meisterschaft errungen. Angesichts seines bis 2022 laufenden Vertrags bei Juventus muss man aber kein Hellseher sein, um dieses Gerücht ins Reich der Fabeln zu verweisen.

ManUtd macht ernst bei Maddison

Manchester United setzt alles daran, James Maddison ins Old Trafford zu lotsen. Laut dem ‚Daily Mirror‘ bieten die Red Devils neben 53 Millionen Euro auch noch Jesse Lingard, um Leicester City von einem Transfer zu überzeugen. Mit einem Wechsel zu United würde sich Maddisons Gehalt fast verdreifachen. Fraglich bleibt allerdings, ob der 23-Jährige das Risiko eingehen möchte, in der nächsten Saison nicht in der Champions League zu spielen. Während er mit den Foxes, auf dem zweiten Tabellenplatz der Premier League liegend auf dem besten Weg dorthin ist, hinken die Red Devils auf dem fünften Rang hinterher. Ein Winterwechsel erscheint ohnehin nicht sehr realistisch. Im Falle einer erfolgreichen Champions League Qualifikation von Manchester könnte das Thema im Sommer aber nochmal konkreter werden.

Kein Sieger im Barcelona-Derby

Im Aufeinandertreffen der beiden Stadtrivalen Espanyol und FC Barcelona gab es am gestrigen Samstag keinen Sieger (2:2). Nachdem Barça das Spiel zwischenzeitlich gedreht hatte und bis kurz vor dem Ende wie der Sieger aussah, fiel in der 88. Minute der Ausgleichstreffer durch Lei Wu. Durch den gleichzeitigen Sieg Real Madrids bei Getafe liegen die beiden Rivalen wieder punktgleich an der Spitze der spanischen Liga. Die katalanischen Medien freuen sich heute darüber, dass das Derby „wieder zurück“ ist, wie es auf dem Titel der ‚Sport‘ heißt. Zur Freude der ‚Mundo Deportivo‘ war das Duell des Tabellenführers gegen das Schlusslicht „ein reines Derby“, bei dem Frenkie de Jong eine Viertelstunde vor dem Ende vom Platz flog.