RB Leipzig hat sich von einem Transfer-Irrtum aus dem vergangenen Sommer getrennt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, geht Luan Cândido zurück nach Brasilien. Demnach wurde der 18-jährige Linksverteidiger für 18 Monate an den RB-Schwesterklub RB Bragantino verliehen. Cândido soll bereits seit mehreren Tagen beim Klub aus der Nähe von São Paulo trainieren. Die offizielle Transferbestätigung steht noch aus.

Cândido war erst im vergangenen Sommer von Palmeiras nach Leipzig gekommen. Im Gegenzug flossen amtliche acht Millionen Euro Ablöse an den Klub aus São Paulo. Bei den Sachsen konnte sich der Youngster aber nicht durchsetzen und kam lediglich zu drei Einsätzen in der UEFA Youth League. Trotz der Leihe rechnet zumindest die ‚Bild‘ nicht damit, dass Cândido jemals wieder in Deutschland zu sehen ist.