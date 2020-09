Nächster Interessent für Kolasinac?

Sead Kolasinac weckt auch innerhalb der englischen Premier League Begehrlichkeiten. ‚Sky Sports‘ zufolge zeigt West Ham United Interesse am 27-jährigen Linksverteidiger vom FC Arsenal. Kolasinac darf die Gunners laut ‚Sport Bild‘ für zehn Millionen Euro Ablöse verlassen.

Der in Karlsruhe geborene deutsche Nationalspieler steht auch in der Bundesliga hoch im Kurs. Schalke 04 führte bereits Gespräche über eine Rückkehr, kann sich den wuchtigen Linksfuß aber wohl nicht leisten. Anders als Bayer Leverkusen, das wohl die Zügel im Poker anzieht. Weiterer Interessent: Die AS Rom.