Bericht: Barça spricht mit BVB-Juwel

Der FC Barcelona zeigt Interesse an Almugera Kabar von Borussia Dortmund. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben sich die Katalanen nach dem 17-jährigen Linksverteidiger erkundigt, der im Juni mit der deutschen U17-Nationalmannschaft die Europameisterschaft gewann. Die Gespräche zwischen Kabar und Barça seien im Gang.

Der Plan des spanischen Meisters sehe vor, den gebürtigen Bremer erst einmal über die zweite Mannschaft an das nötige Niveau heranzuführen. Allerdings habe der Nobelklub Kabar eine klare Profiperspektive aufgezeigt. Der 17-Jährige selbst glaube an seine Chance, den Kaderplatz von Linksverteidiger Marcos Alonso (32) einzunehmen, wenn dessen Vertrag 2024 ausläuft.

Der BVB hat dem Bericht zufolge aber kein Interesse, eines seiner größten Talente abzugeben. Zudem sei trotz der Gespräche zwischen Barça und Kabar noch keine Anfrage für das Talent an der Strobelallee eingegangen. Die Dortmunder wollen den U17-Europameister künftig in der U19 einzusetzen und ihn so ans Profiniveau heranzuführen.