Bestätigt: Freie Bahn für Moukoko

Toptalent Youssoufa Moukoko darf ab dem 20. November 2020, seinem 16. Geburtstag, für die Profis von Borussia Dortmund auflaufen. Die DFL stimmte am Mittwoch dem Antrag des BVB zu, Spieler ab der Saison 2020/21 schon im Alter von 16 Jahren einsetzen zu dürfen. Zuvor war der August 2021 der früheste Starttermin für Moukoko.

„Wir sind sehr froh über diese Entscheidung. Eine Entscheidung, die sofort und unmittelbar den Vereinen, aber auch den jungen Spielern in ihrer Entwicklung helfen kann“, sagt BVB-Nachwuchskoordinator Lars Ricken.

„Die Mehrheit der Klubs will jetzt jungen, herausragend talentierten Spielern in absoluten Ausnahmefällen die Möglichkeit geben, den nächsten Entwicklungsschritt machen zu können“, erläutert Ricken.

Moukoko bricht seit Jahren in sämtlichen Jugendbereichen einen Tor-Rekord nach dem anderen. In der momentan unterbrochenen U19-Bundesligasaison erzielte der 15-jährige Mittelstürmer 34 Tore in 20 Spielen. Viermal traf Moukoko in sieben Partien der UEFA Youth League.