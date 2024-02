Chelsea: Sarr-Transfer geplatzt

Der FC Chelsea bleibt auf Dauerreservist Malang Sarr (25) sitzen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato war sich der Ligue 1-Klub Le Havre AC bereits mit Sarr einig und der Medizincheck war absolviert, bevor der Deal kurz vor Transferschluss doch noch scheiterte.

Sogar der bis 2026 Vertrag, zu deutlich verringerten Bezügen als bei Chelsea, war unterschrieben, ehe die Londoner in letzter Sekunde doch noch einen Rückzieher machten und die nötigen Dokumente für den Wechsel nicht übermittelten. Entsprechend empört reagierte man bei Le Havre. Bei Chelsea ist Sarr in dieser Saison noch ohne Kadernominierung, die vergangene Spielzeit verbrachte der Innenverteidiger leihweise bei der AS Monaco.