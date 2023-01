Medien: Leipzig vor Schröder-Verpflichtung

Rouven Schröder könnte in Kürze auf die Bundesliga-Bühne zurückkehren. Nach Informationen des ‚MDR‘ ist es „nur noch eine Frage der Zeit“, bis RB Leipzig einen Haken hinter dessen Verpflichtung machen kann. Schröder soll bei den Sachsen den vakanten Posten des Sportdirektors übernehmen.

Damit ginge das Stühlerücken in Leipzig weiter. In den vergangenen Wochen traten der Technische Direktor Christopher Vivell, den es zum FC Chelsea zog, und der Kaufmännische Leiter Florian Scholz, der in den Red Bull-Konzern wechselt, neue Aufgaben an.

Ablöse fällig

Leipzigs neuem Geschäftsführer Sport Max Eberl soll daher Verstärkung für die Kader- und Transferplanung zur Seite gestellt werden. Für Schröder wäre eine Ablöse fällig, beim FC Schalke besitzt der 47-Jährige noch einen gültigen Vertrag bis 2024.

Sein Amt in Gelsenkirchen legte Schröder Ende Oktober aus persönlichen und privaten Gründen nieder. Die Leipziger wären in seiner Vita der fünfte Verein nach Greuther Fürth, Werder Bremen, Mainz 05 und Schalke, für den Schröder als Sportdirektor arbeitet.