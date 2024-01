Barrenetxea verlängert bei Real Sociedad

Real Sociedad San Sebastián hat den Vertrag mit Flügelspieler Ander Barrenetxea (22) verlängert. Wie die Basken bekanntgeben, erhält der spanische U21-Nationalspieler einen Kontrakt bis 2030. Sein Vertrag war noch bis 2027 bei San Sebastián gültig.

Barrenetxea stammt aus der Jugend von Real Sociedad und hatte in der Saison 2018/19 die ersten Schritte in der ersten spanischen Liga gemacht. Seitdem hat der 14-malige U21-Nationalspieler in 107 Erstligapartien auf dem Platz gestanden und dabei elf Tore erzielt sowie drei weitere Treffer aufgelegt.