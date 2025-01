Urbig-Ersatz: Köln leiht Racioppi

Der 1. FC Köln holt einen neuen Keeper an Bord. Wie der Zweitligist offiziell vermeldet, wechselt Anthony Racioppi von Hull City in die Domstadt. Der FC leiht den 26-Jährigen zunächst bis zum Sommer aus und verfügt für den Anschluss über eine Kaufoption.

In Köln folgt der Schweizer auf den zu Bayern München abgewanderten Jonas Urbig (21) und nimmt den Platz als Nummer zwei hinter Stammtorwart Marvin Schwäbe (29) ein. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim FC, nachdem das letzte halbe Jahr nicht so einfach war. Dabei ist mir meine Rolle natürlich bewusst, aber ich bin Sportler – am wichtigsten ist, dass wir als Team Erfolg haben, dafür werde ich hart arbeiten, alles geben und möchte mich im Torhüter-Team bei einem großen Club noch einmal weiterentwickeln“, sagt Racioppi über seine Unterschrift.