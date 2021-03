Manchester City - Borussia M'Gladbach 2:0 | Einmal Note 5

Im Vorfeld der Begegnung verwies Marco Rose darauf, dass sich im Fußball schnell alles wieder drehen könne und versuchte trotz schwacher Form der Borussia Hoffnung zu wecken. Manchester City riss allerdings gleich nach dem Anpfiff das Zepter an sich, kontrollierte das Spiel und ließ den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren. Die Fohlen standen zunächst kompakt und versuchten über Konter Torchancen zu erlangen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kevin De Bruyne eröffnete den Torreigen mit einem Schuss aus 17 Metern unter die Latte. Für Yann Sommer gab es dabei ebenso wenig zu halten, wie beim 2:0 durch Ilkay Gündogan (18.), der nach exzellenter Vorarbeit von Phil Foden frei vor dem Gladbacher Torhüter auftauchte und einnetzen durfte.

Während die Gladbacher in der ersten Hälfte lediglich zu einer richtig guten Chance durch Embolo (41.) kamen, hätten die Citizens auch mit einer höheren Führung in die Pause gehen können. Gündogan (26.) aus dem Spiel und De Bruyne (35.) per Freistoß unterstrichen die drückende Überlegenheit ihrer Mannschaft mit weiteren Großchancen.

City nimmt Tempo raus

In der zweiten Hälfte blieb die Verteilung des Ballbesitzes wie zuvor. Die Spieler der Borussia liefen dem Ball größtenteils hinterher und konnten keine eigenen Akzente setzen. Die erste größere Chance gab es in der 66. Minute. Riyah Mahrez scheiterte aus 13 Metern mit seinem starken linken Fuß an Sommer.

Obwohl die Spieler in den hellblauen Trikots das Tempo erheblich drosselten, war es Gladbach nicht möglich mehr Spielanteile zu erlangen oder gefährliche Angriffe zu starten. Nach seiner Einwechslung konnte Hannes Wolf (77.) mit einem Fernschuss immerhin etwas an der Statistik drehen.

Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für die Citizens, die zwar noch zu einigen Chancen kamen, in der zweiten Halbzeit aber das Ergebnis verwalteten. Nach dem Aus in der Königsklasse spielen die Fohlen am Samstag gegen den FC Schalke 04 (18:30 Uhr). Das Schlusslicht der Bundesliga-Tabelle empfängt die Borussia in der Veltins-Arena, bevor die nächste Länderspielpause ansteht.

Torfolge

1:0 De Bruyne (13.): An der äußeren Strafraumkante setzt sich Mahrez durch. Er legt kurz auf De Bruyne ab, der mit einem strammen Schuss ins lange Eck zur Führung trifft.

2:0 Gündogan (18.): Neuhaus schafft es nicht mit einer Grätsche den tollen Sololauf von Foden durch das gesamte Mittelfeld zu stoppen. Elvedi rückt zu früh aus der Kette und Gündogan wird vom Engländer mit einem starken Pass in Szene gesetzt. Der deutsche Nationalspieler taucht frei vor Sommer auf und schießt die Kugel ins Netz.

Die Noten für Borussia M’gladbach

Eingewechselt:

65‘ Wolf (3,5) für Embolo

65‘ Plea (4) für Thuram

80’ Traoré (-) für Stindl

88' Jantschke (-) für Elvedi

88' Wendt (-) für Bensebaini