Aktuell deutet vieles darauf hin, dass Nathaniel Brown (23) beim abschließenden WM-Gruppenspiel gegen Ecuador (Donnerstag, 22 Uhr) eine Pause erhalten wird. Laut ‚Sky‘ findet das Abschlusstraining in Winston-Salem am heutigen Mittwoch ohne den Linksverteidiger statt. Der Frankfurt-Profi absolviere aufgrund leichter muskulärer Beschwerden nur eine individuelle Einheit.

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Brown, der dem Vernehmen nach kurz vor einem Sommerwechsel zum FC Bayern steht, bestritt die ersten beiden WM-Partien von Beginn an. Dabei konnte der Senkrechtstarter überzeugen und jeweils ein Tor sowie eine Vorlage beisteuern. Als Ersatz steht der Leipziger David Raum (28) bereit.