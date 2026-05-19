BVB: Verwunderung wegen Sancho

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund rücken weiter von der Personalie Jadon Sancho ab. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass Geschäftsführer Sport Lars Ricken zumindest verwundert darüber sein soll, dass Jadon Sancho unbedingt zum BVB zurückkehren wolle. Diesen Wunsch habe der 26-Jährige gegenüber den Schwarz-Gelben noch nicht geäußert.

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Ohnehin rückt das Comeback des Engländers aktuell in immer weitere Ferne. Der BVB befürchtet, dass Manchester United doch noch die Option zur Verlängerung ziehen wird. Zudem ist man an der Strobelallee nicht vollends davon überzeugt, dass der Rechtsfuß zurück zu seiner alten Form findet. Laut ‚Sky‘ könnte der BVB auf Zeit spielen und erst spät im Sommer zuschlagen, in der Hoffnung, dass der Linksaußen dann auch bei den Gehaltsvorstellungen deutlich nachgibt.