Leipzig: Der Stand bei Ouédraogo

Assan Ouédraogo arbeitet nach seiner Knieverletzung weiter hart für sein Pflichtspieldebüt bei seinem neuen Klub RB Leipzig. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 18-Jährige in dieser Woche mit dem individuellen Training begonnen. In dieser und der kommenden Woche soll er dieses fortführen, in der Länderspielpause im Oktober soll der Mittelfeldspieler nach Informationen der Boulevardzeitung wieder an das Mannschaftstraining herangeführt werden.

Im Testspiel gegen den Premier League-Klub Aston Villa hatte sich Ouédraogo die Blessur in der Saisonvorbereitung zugezogen und musste anschließend sieben Wochen aussetzen. „Wir haben großes Vertrauen in die ärztliche Abteilung, dass wir Assan bald wieder zurückbekommen. Er liegt voll im Plan, muss dann aber natürlich erst wieder richtig mit der Mannschaft trainieren“, erklärte RB-Sportdirektor Rouven Schröder auf Nachfrage der ‚Bild‘. Der deutsche U17-Nationalspieler war Ende Juni für zehn Millionen Euro von Schalke 04 nach Leipzig gewechselt, um in Sachsen den nächsten Karriereschritt zu vollziehen.