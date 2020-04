Bericht: BVB reicht Anfrage wegen Onana ein

Borussia Dortmund hat offenbar ein Auge auf Schlussmann André Onana von Ajax Amsterdam geworfen. Laut einem Bericht der niederländischen Zeitung ‚Telegraaf‘ haben die Schwarz-Gelben ihr Interesse beim Management des 24-jährigen Kameruners hinterlegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit sei der BVB hinter dem FC Barcelona der Klub, der das konkreteste Interesse an Onana bekundet. Der FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Paris St. Germain und der AC Mailand hätten zwar ebenfalls die Fühler ausgestreckt, seien aber eher in der abwartenden Rolle.

BVB-Gespräche mit Bürki

Onana, so viel ist bekannt, peilt so langsam den nächsten Karriereschritt an. 2015 war der athletische Keeper aus Barcas U19 nach Amsterdam gewechselt. Dort ist er inzwischen Stammspieler und Leistungsträger. Onanas Vertrag läuft noch bis 2022, zuletzt wurde sein Preis auf 40 Millionen taxiert. Eine solche Summe ist für einen Keeper dieser Tage aber ohnehin unrealistisch.

Allerdings lautet die Frage, welche Rolle der 15-fache Nationalspieler in den BVB-Planungen spielen könnte. Bekannt ist, dass die Dortmunder den 2021 auslaufenden Vertrag mit Roman Bürki gerne verlängern würden. Dass es bislang nicht zu einer Unterschrift gekommen ist, liegt dem Vernehmen nach eher an der Coronakrise als an grundsätzlicher Uneinigkeit.

FT-Meinung