Neuer Stand: Demirovic-Transfer wird heiß

Galatasaray kommt einer Verpflichtung von Ermedin Demirovic (28) angeblich einen Schritt näher. Dem türkischen Transferinsider Yagiz Sabuncuoglu zufolge steht der amtierende Meister ganz dicht vor einer Einigung mit dem Mittelstürmer.

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Beim VfB Stuttgart wurde von Gala ein Angebot über 15 Millionen Euro eingereicht, das aber umgehend abgelehnt wurde. Demirovic war 2024 für 23 Millionen Euro vom FC Augsburg gekommen – gut möglich, dass die Schwaben mindestens die investierte Summe wieder reinholen wollen. Sabuncuoglu berichtet von fortgeschrittenen Gesprächen zwischen den Klubs, aktuell warten die Türken auf eine Rückmeldung zum letzten Angebot.

In Jovan Milosevic (21) hat der VfB erst kürzlich einen Torjäger für neun Millionen Euro an den SC Braga verkauft. Trotz der Verpflichtung von Dzenan Pejcinovic (21) müssten die Stuttgarter also womöglich selbst nochmal auf dem Markt aktiv werden, sollte Demirovic den Abflug machen.