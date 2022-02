Giovinco zurück nach Italien

Sebastian Giovinco läuft nach siebenjähriger Abstinenz in Kürze wieder in der Serie A auf. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, steht ein Transfer des 35-jährigen Angreifers zu Sampdoria Genua unmittelbar vor dem Abschluss. Der Deal soll bereits mündlich vereinbart sein und noch am heutigen Montag vollzogen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ausgebildet wurde Giovinco bei Juventus Turin, wo er vor gut 15 Jahren eine verheißungsvolle Karriere begann. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der 1,64-Mann bei der Alten Dame allerdings nicht. 2015 folgte der Wechsel in die MLS zum FC Toronto und vier weitere Jahre später nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal. Seit vergangenem August ist Giovinco vereinslos.