Como buhlt um Barça-Keeper

Iñaki Peña könnte den FC Barcelona in Richtung Italien verlassen. Wie der italienische Transferexperte Alfredo Pedullà berichtet, streckt Como 1907 die Fühler nach dem Torhüter aus. Der 26-Jährige, dessen Kontrakt im kommenden Sommer ausläuft, will Barça nach der Verpflichtung von Joan García (24) und der Vertragsverlängerung von Wojciech Szczesny (35) verlassen.

Das Problem: Momentan sind nur Peña und Marc-André ter Stegen (33) für den Ligabetrieb registriert – weder García noch Szczesny verfügen bislang über eine offizielle Spielberechtigung. Solange die Vereinsverantwortlichen der Blaugrana dieses Problem nicht lösen, werden sie auch einem Transfer von Peña nicht zustimmen. Sollte sich die angespannte Situation rund um ter Stegen zeitnah lösen, würde einem Peña-Transfer zu Como nichts mehr im Wege stehen.