Wintertransfers: 3 heiße Gerüchte aus der Bundesliga

André Silva

Stürmer - 29 Jahre - RB Leipzig

Die großen Hoffnungen bei seiner Verpflichtung konnte Silva bei RB nie erfüllen. Nun steht womöglich schon seine zweite Leihe an, Kaufoption inklusive. LaLiga-Klub Rayo Vallecano ist laut der ‚Bild‘ am Portugiesen dran, Silva selbst wolle gerne nach Spanien wechseln. Aus Mexiko schwappen aber auch Gerüchte um Bemühungen von UANL Tigres rüber. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Klar ist: Leipzig wäre froh, wenn man den Großverdiener von der Gehaltsliste streichen kann.

Jan-Niklas Beste

Linksaußen - 25 Jahre - Benfica

Die freigewordenen Mittel wären auch gerne gesehen, um frisches Blut in den lahmenden RB-Kader zu bringen. Leipzig will sich gleich auf mehreren Positionen verstärken. Für die linke Außenbahn könnte laut der ‚LVZ‘ der sowohl offensiv als auch defensiv einsetzbare Beste ausgeliehen werden. Bei Benfica hat der Deutsche keine gute Perspektive mehr. ‚Sky‘ berichtet schon von einer ersten Kontaktaufnahme seitens RB, das sich wohl eine Kaufoption sichern will.

Noah Weißhaupt

Linksaußen - 23 Jahre - SC Freiburg

In Freiburg blieb dem stets hochgehandelten Eigengewächs der Durchbruch verwehrt. Nun steht für Weißhaupt eine Leihe an. Laut ‚Sky‘ sind die Würfel schon gefallen, der FC St. Pauli setzte sich demnach gegen den 1. FC Heidenheim durch. Mit Innenverteidiger Kenneth Schmidt (22) wird wohl noch ein weiteres Freiburger Talent verliehen: Zu Hannover 96 soll es gehen. Bei beiden Leihen sind keine Kaufoptionen bekannt.