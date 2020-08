Kolarov vor Inter-Wechsel

Aleksandar Kolarov wird die AS Rom wohl verlassen und sich Inter Mailand anschließen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ steht der Serbe vor dem Wechsel zu den Nerazzurri. Während sich der Spieler und Inter bereits einig sind, müssen sich beide Vereine noch auf die Wechsel-Modalitäten verständigen. Kolarovs Vertrag bei den Römern läuft bis 2021.

Bei Inter Mailand könnte der 34-Jährige die vakante Position in der Dreierkette ausfüllen. Der nominelle Linksverteidiger spielte bereits in der vergangenen Saison häufiger in der Innenverteidigung. Kolarov ist für seinen herausragenden linken Fuß bekannt und war auch in der vergangenen Saison an elf Toren direkt beteiligt.