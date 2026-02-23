Überraschender Dybala-Wechsel wird konkreter

Eine Rückkehr von Paulo Dybala in seine argentinische Heimat nimmt konkretere Formen an. Laut Matteo Moretto steht der Offensivkünstler von der AS Rom in direktem Kontakt mit den Boca Juniors mit Blick auf einen Transfer im Sommer. Dybalas Arbeitspapier bei den Italienern läuft aus, der Wechsel könnte somit ablösefrei über die Bühne gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für eine Verlängerung in Rom müsste der 32-Jährige eine signifikante Gehaltskürzung in Kauf nehmen. Moretto bestätigt, dass der Hauptstadtklub ein reduziertes Vertragsangebot in Erwägung zieht. Der filigrane Linksfuß fehlt derzeit verletzungsbedingt und kommt in dieser Spielzeit in wettbewerbsübergreifend 22 Einsätzen nur auf drei Treffer und vier Vorlagen.