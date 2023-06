Bericht: Gladbach heiß auf Werders größtes Juwel

Borussia Mönchengladbach zeigt offenbar Interesse an Fabio Chiarodia. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist der 18-jährige Innenverteidiger des SV Werder Bremen der absolute Wunschspieler des neuen Trainers der Fohlen Gerardo Seoane. Der Schweizer habe schon im vergangenen Jahr versucht, Chiarodia zu verpflichten – damals noch in Diensten von Bayer Leverkusen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der italienische U17-Nationalspieler ist noch bis 2024 an Werder gebunden und besitzt laut ‚Sport Bild‘ entgegen anders lautender Berichte eine Ausstiegsklausel in Höhe von zwei Millionen Euro, die Ende des Monats abläuft. Zuletzt war berichtet worden, dass die Chiarodia-Klausel bereits Mitte Juni abgelaufen ist.

Lese-Tipp

12 Millionen: Werder erreicht Angebot für Ducksch

Dem Bericht zufolge sind die aufgerufenen zwei Millionen für Gladbach aber durchaus problematisch. Der Klub könne sich diesen Betrag zurzeit nicht leisten. Die Fohlen müssten zuerst Spieler verkaufen, Kandidaten gäbe es da einige: Manu Koné zum Beispiel oder Nico Elvedi und Florian Neuhaus. Ein weiteres Problem für die Gladbacher sei das Interesse der italienischen Großklubs Juventus Turin und AC Mailand.

Unter der Anzeige geht's weiter

Werders Rekord-Debütant

Chiarodia stammt aus der Werder-Jugend und gilt an der Weser als großes Talent. Im vergangenen Oktober stand der damals noch 17-Jährige erstmals in der Bundesliga auf dem Platz und ist damit der jüngste Erstliga-Debütant in der Bremer Klubgeschichte.