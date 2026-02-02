Menü Suche
Soforthilfe im Abstiegskampf: Gladbach holt Bolin

Borussia Mönchengladbach reagiert auf die schwachen sportlichen Leistungen der vergangenen Wochen und legt am Deadline Day noch einmal nach. Hugo Bolin soll das Offensivspiel der Fohlen ankurbeln.

von Martin Schmitz - Quelle: borussia.de
4 min.
Hugo Bolin im Trikot von Malmö FF @Maxppp

Nach einem kurzen Hoch unter dem neuen Coach Eugen Polanski befindet sich Borussia Mönchengladbach zu Jahresbeginn im erweiterten Abstiegskampf. Daher sind die Fohlen bemüht, den Kader bis zum Transferschluss noch weiter zu verstärken. Der dritte Neuzugang nach den beiden Leihspielern Kota Takai (21/Tottenham Hotspur) und Alejo Sarco (20/Bayer Leverkusen) ist Hugo Bolin.

Auch der 22-jährige Flügelspieler kommt zunächst per Leihe von Malmö FF. Am Saisonende greift dann eine Kaufpflicht und Bolin unterschreibt bei der Borussia einen Vertrag bis 2030. Für den schwedischen Nationalspieler überweist der Bundesligist dem Vernehmen nach eine Sockelablöse von zwei Millionen Euro an den Allsvenskan-Klub.

Sportchef Rouven Schröder lobt: „Hugo ist ein sehr interessanter, kreativer, spielfreudiger Fußballer mit viel Perspektive, der unsere Möglichkeiten in der Offensive erhöht.“

Bolin selbst sagt über den Transfer: „Der Wechsel zu Borussia ist ein großer Schritt für mich und ich bin sehr froh, dass ich jetzt hier bin. Die Bundesliga ist eine starke Liga und Mönchengladbach ist ein großer Klub. Ich freue mich darauf, am Samstag den Borussia-Park live zu erleben.“

Bolin soll dem Mittelfeld der Gladbacher dringend benötigte Impulse geben und mit seiner Dynamik und Kreativität das Offensivspiel ankurbeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
