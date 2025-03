Wechselwunsch: Sechs Wimmer-Interessenten

Patrick Wimmer ruft einen weiteren Interessenten auf den Plan. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge streckt Premier League-Klub FC Fulham die Fühler nach dem Offensivspieler des VfL Wolfsburg aus. Zudem soll auch Ligarivale Leicester City weiter ein Auge auf Wimmer haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben den Engländern signalisieren der AC Mailand und Juventus Turin Interesse an einem Sommertransfer, berichtet die ‚Bild‘. Auch Borussia Dortmund und RB Leipzig, die schon in der Vergangenheit als Wimmer-Bewerber gehandelt wurden, sollen den Österreicher nach wie vor im Blick haben.

Der 23-Jährige, der den VfL am gestrigen Samstag mit einem Doppelpack zum 2:1-Sieg über Werder Bremen schoss, steht noch bis 2027 in Wolfsburg unter Vertrag. Dass er seinen Kontrakt erfüllen wird, ist nicht in Stein gemeißelt, deutete Wimmer selbst erst kürzlich an.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Ein Transfer zu einem großen europäischen Klub wäre ein Traum. Aber das ist Zukunftsmusik“, so Wimmer, der offen zugibt: „Bayern München wäre das Traumszenario. Es wäre ein Weltklub, der ganz in der Nähe meiner Wahlheimat Salzburg ist. Grundsätzlich bin ich aber für alles offen.“