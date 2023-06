Mainz: Dahmen-Ersatz an der Angel

Der FSV Mainz 05 befindet sich auf der Suche nach einem Ersatz für Finn Dahmen (25), der die Rheinhessen ablösefrei in Richtung FC Augsburg verlässt. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist Patrick Drewes vom SV Sandhausen auf dem Radar des Erstligisten aufgetaucht. Als ein weiterer Kandidat auf Mainz‘ Liste gilt Daniel Batz vom 1. FC Saarbrücken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Drewes stand in der abgelaufenen Saison 30 Mal für Sandhausen in der zweiten Liga auf dem Platz. Der Kontrakt des 29-Jährigen läuft noch bis 2026. Auch der VfB Stuttgart signalisiert Interesse an dem Torwart.

Lese-Tipp

Mainz: Der Stand im Svensson-Poker