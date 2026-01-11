Menü Suche
Schalke reagiert auf Wallentowitz-Gerücht

von David Hamza - Quelle: Ruhr Nachrichten | WAZ
Mika Wallentowitz wirkt sehr angestrengt @Maxppp

Miron Muslic macht sich vorerst keine Sorgen um einen Abflug von Mika Wallentowitz. Auf Nachfrage der ‚Ruhr Nachrichten‘, ob der 18-Jährige einen Wechselwunsch hinterlegt habe, antwortet der Schalke-Trainer: „Das traut er sich nicht. Mika ist bodenständig, geht in die Schule und bleibt mit beiden Füßen auf dem Boden.“

Union Berlin soll Interesse an Wallentowitz zeigen, der in den letzten Partien der Hinrunde regelmäßig in der Offensive oder auf der rechten Schiene zum Einsatz kam. Der im Sommer auslaufende Vertrag wurde laut der ‚WAZ‘ bereits per Option bis Sommer 2027 verlängert. Den Förderkontrakt würde der Zweitligist jetzt auch gerne in einen Profivertrag umwandeln.

