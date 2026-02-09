HSV träumt von Europa

Der Hamburger SV hat sich hohe Ziele gesetzt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wollen die Rothosen 2030 wieder international spielen. Dieser Erwartung muss sich auch ein neuer Sportvorstand stellen, der spätestens Mitte Mai im Volkspark anheuern soll.

Gewünscht sei dabei eher der Typ Jonas Boldt und nicht der Typ Stefan Kuntz. Der neue starke Mann soll den HSV nach außen repräsentieren und neben dem Fußball auch andere Themen verantworten. Die Suche wird von Headhuntern geführt. Dem Boulevardblatt zufolge hat sich bereits eine zweistellige Anzahl von Bewerbern bei den Hanseaten gemeldet.