Barça heiß auf Martinelli?

Der FC Barcelona will im Sommer offenbar die Flügelposition stärken. Hierfür haben die Katalanen laut ‚Mundo Deportivo‘ ein Auge auf Gabriel Martinelli geworfen. Der 22-jährige Angreifer steht beim FC Arsenal allerdings noch bis 2027 unter Vertrag. Dementsprechend könnte sich ein Versuch, den Brasilianer nach Spanien zu lotsen, als äußerst kostspielig herausstellen.

Ob Barça tatsächlich in der Lage sein wird, einen solchen Transfer zu stemmen, wird sich zeigen. Dass Martinelli mit seinen Leistungen Begehrlichkeiten in der Chefetage von Barcelona weckt, ist wenig verwunderlich. In der laufenden Spielzeit erzielte er fünf Tore und lieferte zwei Assists in 22 Premier League-Spielen. Hinzu kommen drei Scorerpunkte (zwei Tore/ein Assist) in drei Partien der Champions League.