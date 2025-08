Wolves verstärken sich mit Möller Wolfe

Die Wolverhampton Wanderers haben eine Verstärkung für die Defensive eingetütet. Der Premier League-Klub verkündet die Verpflichtung von David Moller Wolfe. Der 23-jährige Linksverteidiger kommt vom AZ Alkmaar und unterschreibt auf der Insel einen Fünfjahresvertrag.

Die Wolves überweisen dem Vernehmen nach eine Sockelablöse von rund 11,5 Millionen Euro in die Niederlande. Für Alkmaar gelangen dem norwegischen Nationalspieler (zwölf Länderspiele) in der vergangenen Saison in insgesamt 47 Einsätzen drei Tore und acht Vorlagen. In Wolverhampton tritt Möller Wolfe auf der linken Defensivseite die Nachfolge von Rayan Aït-Nouri (24) an, den es zu Manchester City zog.