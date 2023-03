BVB-Abschied: Modeste hat Wunschziel

Am 1. Oktober stand Anthony Modeste letztmals bei einem Bundesligaspiel in der Startelf. Der 34-jährige Stürmer hat bei Borussia Dortmund keine Zukunft über den Sommer hinaus, den auslaufenden Vertrag wird der BVB nicht verlängern. Seine Karriere beenden will Modeste aber noch nicht.

Laut der ‚Sport Bild‘ forcieren der dann ablösefrei Franzose und seine Berater einen Transfer nach Saudi-Arabien, wo noch einmal ein dicker Gehaltsscheck winken könnte. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte Al Hilal ein Jahresgehalt von sieben Millionen Euro geboten.

Beim BVB soll es aktuell rund eine Million weniger sein. An Ablöse hatten die Dortmunder im vergangenen Sommer fünf Millionen Euro an den 1. FC Köln überwiesen. Am 8. August wurde der Modeste-Transfer offiziell vermeldet.

Kein Ronaldo wegen Modeste?

Interessant: Hätte sich der Wechsel noch eine Weile hingezogen, hätte sich der BVB laut ‚Sport Bild‘ „noch intensiver“ mit Cristiano Ronaldo (38) befasst. Berater Jorge Mendes bot CR7 kurze Zeit später bei der Borussia an – da hatte Modeste schon unterschrieben.

Ronaldo blieb schließlich mangels Alternativen bei Manchester United und wechselte im Januar nach Saudi-Arabien zu Al Nassr. Dort spielt er in der nächsten Saison womöglich gegen Modeste, sollte sich denn ein zahlungswilliger Interessent finden.