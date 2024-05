Im Medizincheck: PSG holt 20-Millionen-Keeper

Paris St. Germain zieht den ersten Sommertransfer an Land. Der französische Meister bedient sich in der ersten russischen Liga. Laut ‚RMC‘ wurde die Verpflichtung von Matvey Safonov so gut wie eingetütet.

Dem Bericht zufolge hält sich der 25-jährige Schlussmann aktuell in Paris auf, um sich den medizinischen Untersuchungen zu unterziehen. Im Anschluss kann der Scheichklub um Besitzer Nasser Al-Khelaifi Vollzug vermelden. Angedacht sei ein Fünfjahresvertrag.

Kolportierte 20 Millionen Euro fließen an den FK Krasnodar. Bei seinem Ausbildungsverein reifte Safonov zum Kapitän und russischen Nationalkeeper (13 Länderspiele). In der abgelaufenen Spielzeit führte er Krasnodar zur Vizemeisterschaft.

Bei PSG folgt er auf Keylor Navas (37), der seinen auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängert. Safonov soll Gianluigi Donnarumma (25) Druck machen, die nominelle Nummer eins war in den vergangenen Wochen und Monaten nicht immer unumstritten.