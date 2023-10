Bensebaini: BVB-Wechsel trotz „Anfragen aus dem Ausland“

Ramy Bensebaini hat Stellung zu seinen Beweggründen für den ablösefreien Wechsel von Borussia Mönchengladbach zur anderen Borussia aus Dortmund bezogen. „Das war für mich ein sehr einfacher Prozess: Ich hatte Dortmund im Hinterkopf, diese Mannschaft hat mich schon immer interessiert. Als es dann im Laufe des ersten Jahres Kontakte gab, lief alles sehr schnell“, erklärt der Linksverteidiger im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘.

Dabei habe es auch „einige Anfragen aus dem Ausland“ gegeben, so Bensebaini weiter, „aber für mich war Borussia Dortmund immer die Nummer eins“. Auf seiner linken Abwehrseite ist der Algerier unter Edin Terzic gesetzt. In sämtlichen der bisherigen sechs Bundesligaspiele stand Bensebaini in der Startformation. Die nächste Partie wird er allerdings wegen seiner Gelb-Roten Karte beim 3:1 in Hoffenheim verpassen.