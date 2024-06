Nächster Partnerverein für Schalke

Der FC Schalke kooperiert mit einem weiteren Klub aus dem europäischen Ausland. Dieses Mal ist es der Schweizer Zweitligist FC Aarau, mit dem die Königblauen eine strategische Partnerschaft abschließen. Den Deal vermelden beide Klubs am heutigen Freitagmittag offiziell. Ziel sei es, „die Ausbildung der Talente ganzheitlich zu betrachten und neue Möglichkeiten auf dem Weg in die Lizenzmannschaft zu schaffen“, heißt es in der Mitteilung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Explizit heben die Schalker die Rolle ihres ehemaligen Sportchefs hervor: „Maßgeblichen Anteil an der nun entstandenen Kooperation hatte der ehemalige Vorstand Sport, Peter Knäbel, der dem FC Schalke 04 bis zum 30. Juni 2024 beratend zur Seite steht.“ Anfang Juni vereinbarte S04 eine ähnliche Zusammenarbeit mit dem niederländischen Erstligisten VVV-Venlo.