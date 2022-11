Holprige Generalprobe im Oman: Dreimal Note 5 für DFB-Elf

Im Vorfeld zur Weltmeisterschaft testete die deutsche Nationalmannschaft gegen den Oman, Stand heute platziert auf Rang 75 der FIFA-Weltrangliste vor Israel und hinter El Salvador. Einige Nationalspieler erhielten aufgrund des straffen Terminkalenders im Klubfußball eine Pause von Nationaltrainer Hansi Flick. Youssoufa Moukoko feierte sein Debüt im Dress der A-Nationalmannschaft.

Während die Deutschen in der Anfangsphase um Spielkontrolle bemüht waren, versuchte das Team aus dem Oman mit schnellen Kontern Nagelstiche zu setzen. Das feuchtheiße Klima und die hohen Temperaturen machten den Deutschen sichtlich zu schaffen. Großer Spielfluss wollte nicht einkehren, die erste große Chance hatte Kai Havertz nach einer Viertelstunde. Frei vor dem gegnerischen Keeper vergab der Chelsea-Angreifer diese aber.

Leroy Sané versuchte sich mit einem Freistoß aus 20 Metern (31.), scheiterte aber ebenfalls am Torhüter des Oman. Kurz danach war die Partie für Lukas Klostermann bereits vorbei, der Leipziger musste angeschlagen raus. Absolute Torgefahr war bis zum Halbzeitpfiff Mangelware auf beiden Seiten. In der Nachspielzeit von Halbzeit eins setzte Moukoko immerhin noch einen Versuch an den Pfosten. Ein Tor wollte aber nicht fallen.

Neustart mit frischen Kräften

Zur zweiten Halbzeit wechselte Flick viermal, um der müde wirkenden Mannschaft frischen Wind einzuhauchen. Niclas Füllkrug hatte dann auch die erste dicke Möglichkeit (52.). Nach einem Fehlpass des Gegners lief der Bremer alleine aufs Tor, konnte aber nicht verwandeln. Doch auch der Oman kam zu Torchancen und igelte sich nicht in der eigenen Hälfte ein.

In der 72. Spielminute hätte es dann zur Führung für die Gastgeber kommen müssen. Eine Hereingabe von der rechten Flanke konnte Muhsen Al Ghassani aus kurzer Distanz unbedrängt aber nicht im Tor unterbringen. Das 1:0 gelang dann aber Füllkrug (80.) nach Vorarbeit von Havertz. Fast hätte Füllkrug kurz darauf nachgelegt, allerdings hatte der Linienrichter korrekterweise etwas dagegen und entschied auf Abseits.

Torfolge

0:1 Füllkrug (80.): Havertz setzt sich rechts außen durch, dringt in den Sechzehner ein und spitzelt die Kugel zu Füllkrug. Der netzt eiskalt zur deutschen Führung ein.

Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

34' Bella Kotchap (3) für Klostermann

46' Füllkrug (2) für Moukoko

46' Günter (4) für Raum

46' Schlotterbeck (2,5) für Ginter

46' Kimmich (2,5) für Goretzka

65' Brandt (3) für Gündogan