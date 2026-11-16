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Bundesliga

BVB: Teures Schlotterbeck-Problem

Im April hat Nico Schlotterbeck einen neuen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben. Dieser lukrative Kontrakt könnte sich jetzt auf andere BVB-Personalien auswirken.

von David Hamza - Quelle: Bild
1 min.
Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck und Gregor Kobel @Maxppp

Ein erstes Angebot zur Verlängerung seines 2028 auslaufenden Vertrags hat Waldemar Anton (30) abgelehnt. Grund hierfür, legt ein Bericht der ‚Bild‘ nahe, dürfte auch Abwehrkollege Nico Schlotterbeck (26) sein.

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Dieser verlängerte im Frühling nach zähen Verhandlungen bis 2031 – zu Top-Konditionen. Bis zu 14 Millionen Euro brutto kann Schlotterbeck inklusive Boni jährlich kassieren. Das Angebot für Anton soll bei rund der Hälfte liegen.

Der ‚Bild‘ zufolge empfindet der Innenverteidiger die Offerte als zu gering, da er „sich ebenfalls als Führungsspieler und wichtige Säule der Mannschaft“ sehe. Der Rechtsfuß, in dieser Saison bei allen 16 Spielen in Dortmunds Startelf, befindet sich in einer komfortablen Verhandlungsposition, zumal Atlético Madrid und Manchester United laut ‚Sport1‘ weiterhin Interesse signalisieren.

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Die ‚Bild‘ geht unterdessen davon aus, dass auch Torwart Gregor Kobel (28) und Torjäger Serhou Guirassy (30) in den Gesprächen auf die Schlotterbeck-Zahlen verweisen werden. Beide sind wie Anton nur noch bis 2028 gebunden, Kobel ist ein Thema bei Paris St. Germain.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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