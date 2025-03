Elversberg verlängert mit Boss

Die SV Elversberg und Tim Boss haben ihre Zusammenarbeit ausgedehnt. Wie der Zweitligist mitteilt, verlängert der Ersatzkeeper seinen Vertrag bis 2027 und bindet sich somit ein zusätzliches Jahr an Elversberg.

Der ursprünglich gültige Arbeitsvertrag wäre schon im Sommer ausgelaufen. In der laufenden Spielzeit kam der 31-Jährige noch nicht für Elversberg zum Einsatz. An Nummer eins Nicolas Kristof (25) ist derzeit kein Vorbeikommen. Dennoch will man bei den Saarländern auch in Zukunft für den Notfall mit Boss gewappnet sein.