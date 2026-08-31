HSV: Alles klar bei Wolfe

Der Hamburger SV geht bei der Verpflichtung von David Möller Wolfe kein großes Risiko ein. Wie ‚Sky‘ enthüllt, handelt es sich um eine Leihe mit Kaufoption.

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Wolfe habe anderen Bundesligisten abgesagt, da er nur zum HSV wollte, so ‚Sky‘. Der 24-jährige Norweger (27 Länderspiele) kommt von den Wolverhampton Wanderers. Außerdem auf dem Sprung zum HSV: Spielmacher Fábio Vieira (26/FC Arsenal) sowie Rechtsverteidiger Zakaria El Ouahdi (24/KRC Genk), die zusammen bis zu 19 Millionen Euro kosten.